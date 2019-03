David Bustamante estalla en Instagram contra un usuario que insultó a su hija

Un usuario añadió un insultante comentario sobre su hija en una foto

El cantante ha dejado claro que el que se meta con su hija no se va a ir de 'rositas'. David Bustamante ha arremetido contra una seguidora que insultó a su hija Daniella en Instagram, después de que publicara una bonita foto de Daniella mirando al mar. Las acusaciones de esta usuaria han sido borradas del tablón de comentarios de la foto, pero la contestación del artista no tardó en volverse viral en las redes sociales. Y es que con lo padrazo que es Busta con su pequeña, no le ha sentado nada bien que ataquen de esa forma a su niña sin ningún motivo.