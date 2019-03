David Bustamante estalla en Instagram ante las críticas por su aumento de peso

David Bustamante ha respondido a las críticas que lo acusan de estar gordo con un vídeo en su perfil de Instagram en el que sale nadando a contracorriente para así demostrar que él no ha dejado sus ejercicios físicos diarios, sino que debido al estrés que está sufriendo por su apretada agenda profesional ha calmado la ansiedad con comida, lo que le ha hecho coger unos kilitos de más.

"Cada día, cuando me levanto nado cerca de 1 h... Hago deporte todos los días, por lo tanto mi subida de peso no pone en riesgo mi salud, puesto que no tengo obesidad... Hay personas que en épocas de estrés apagamos la ansiedad con la comida, no, no es agradable que gente sin escrúpulos te esté recordando continuamente que no estás en tu peso! Pero muy bien lo tengo que hacer, cuando subo un vídeo en riguroso directo con una canción difícil de interpretar en la que hay que tener registro y potencia para hacerla en ese tono y lo único que pueden decir es que estoy gordo... Dicho esto, mi peso volverá a ser el que era, es reversible, pero vuestra cara y maldad no, esa no se puede cambiar... Sigan criticando, y yo a lo mío que de momento me va muyyyyy bien... #Seguimos#AmorDeLosDosMexico", ha escrito Bustamante.

A continuación ha subido una fotografía en la que sale posando en bañador: "Aquí tenéis mi posado veraniego con mis 6 kg de más! #SinComplejos #SaludosDesdeMexico #Respeta #FofiSano #Volveré".

David Bustamante, que se encuentra lejos de su mujer Paula Echevarría y su hija Daniela porque está realizando la gira profesional de su nuevo disco Amor de los Dos en México, ha decidido defenderse así de las críticas y centrarse en el éxito que le está trayendo su nuevo álbum.