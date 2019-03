David Bustamante: "Espero mimar y cuidar mucho a Paula para que me dure toda la vida"

David Bustamante es un huracán de energía. Está a tope: sigue promocionando su último disco, ‘Mío’, su gira marcha viento en popa y, además, forma parte de el jurado del nuevo programa sensación de Antena 3, ‘El Número Uno’. ¿Cómo puede con todo? “Estando en forma, hay que hacer mucho deporte para aguantar el ritmo”, confiesa el cantante.

Asegura que el programa le trae muchos recuerdos de cuándo él comenzó, “todo es muy emocionante y muy especial, pero ahora lo vivo de una forma más cómoda. ¡Ahora no soy yo el que estoy examinándome!”, declara David. Y como artista que es, tendrá que estar compaginando su vida profesional con la familiar, pero para él esto ya es una costumbre: “Llevamos así siete años y nos vemos más de lo que la gente piensa”.

Busta y Paula Echevarría acaban de cumplir su séptimo aniversario de relación, una etapa de su vida que el ex triunfito define como “inmejorable, es la persona junto a mi hija que más amo”. Para su mujer sólo tiene halagos y no se corta ni un pelo a la hora de decir: “Soy una persona muy afortunada y espero mimarla y cuidarla mucho para que me dure para toda la vida”.

La pareja está tan enamorada como el primer día, ¿cuál será su secreto? “El secreto es no ser egoístas y cuidar cada día a tu pareja. Decirle mucho que la quieres, demostrarlo y sorprenderla, así la cosa funciona”, sentencia David.

En medio de toda esta felicidad, Bustamante cumple 30 años y él está encantado de la vida. Según sus palabras: “Treinta años es la plenitud de un hombre, juventud junto con algo de sabiduría. La verdad es que pienso que va a ser un año muy, muy especial”.

¡Y esperamos que te sigan sentando tan bien!