David Bustamante se enfada con una seguidora en Instagram por hablar sobre la educación que le está dando a su hija Daniella

Aunque las redes sociales nos acercan cada día a la vida social y familiar de nuestras celebrities, hay veces en las que también son usadas por los famosos para mostrar su enfado o su desacuerdo respecto a algún tema.

Esto mismo fue lo que le pasó a David Bustamante el pasado fin de semana cuando publicó en Instgram un vídeo en el que estaba pasando el día patinando. En la misma red social su mujer, Paula Echevarría, comentaba que estaba camino de Cannes. Así que una usuaria escribió en el perfil del cantante: "¿Uno patinando el otro en Cannes y la hija dónde? ¿No debería estar disfrutando de un domingo en familia?".

La reacción del cántabro no se hizo de esperar y contestó: "Mi hija con la bici al lado mío, mi mujer trabajando, y tú tocando los cojones para ser indiscreta y amargada". Inmediatamente, la seguidora escribió: "Hombre pensé que un poquito más educado sí que eras".

Muy enfadado, Busta quiso zanjar el tema así: "¿Quién cojones se creen algun@s para opinar sobre mi familia? ¿Sin tener ni puta idea de nada? Algunos se deben de pensar que como salimos en la tele somos dibujos animados... Les puede gustar cómo canto, mi forma de ser etc o No! Pero darme lecciones de cómo llevar mi casa y mi familia? Por ahí no paso...". ¡Vaya telita!