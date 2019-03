David Bustamante se enfada con la prensa: "Dejadnos vivir tranquilos"

Después de hacerse público que Paula Echevarría y David Bustamante había decidido separarse, la actriz y el cantante se han convertido en uno de los objetivos más perseguidos por los paparazzis.

Hasta tal punto se ha sentido presionado Bustamante, que el artista no ha podido con la presión mediática que está sufriendo y ha estallado contra los fotógrafos.

El cantante ha confesado que son malos momentos para ellos, y que tanto él como Paula, y toda su familia, lo están pasando muy mal por lo que ha pedido a la prensa respeto para todos los suyos.

"Por favor, no va a haber más declaraciones. Está sufriendo una niña, nuestros padres, los estáis matando poco a poco. De verdad, Dejadnos vivir tranquilos. No es normal, parece que hemos hecho una barbaridad, nos veremos y ya vendréis a pedir que a lo mejor no somos tan generosos, tan amables y tan educados como hemos sido siempre. Por cierto no se puede aparcar ahí, ser un poco como hay que ser", explica Bustamante a los medios.