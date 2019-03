David Bustamante cumple años estrenando una nueva etapa en su vida

David Bustamante era el encargado esta semana de anunciar a través de un comunicado en la revista ¡Hola! su divorcio con Paula Echevarría. Un hecho que marca un antes y un después en la vida de ambos quienes ya están tomando caminos distintos.

Así, el cantante ofrecía el pasado viernes en Reus su primer concierto tras firmar el divorcio y reaparecía en los escenarios dispuesto a disfrutar de su nueva vida.

Casualmente este fue el último concierto antes de su 36 cumpleaños: "Este domingo, como sabéis, cumplo años y la verdad es que tengo muchísimas ganas y muchísimos proyectos para enseñaros muy pronto de verdad. Y muchísimas gracias por venir aquí a celebrar mi cumpleaños conmigo en esta gira que nos ha dado tantísimas alegrías", decía sobre el escenario.

Para añadir después: "Bien es cierto que muchas veces no nos lo ponen fácil, pero juntos resistiremos. Muchas gracias por ser como sois".

David Bustamante durante el primer concierto tras su divorcio de Paula Echevarría | Gtres

Antes del concierto Bustamante comentaba en la estación del AVE a los medios que se encontraba "de lujo".

Y es que David acaba de estrenar etapa coincidiendo con su cumpleaños y el artista está seguro que este año va a traerle muchas cosas buenas: "No sé por qué, pero me da que este número me dará suerte...😜👍#FelizCumpleAMi 😘😘😘", escribía en su cuenta de Instagram.

Además, el cántabro recibió una gran sorpresa en el camerino del concierto al encontrárselo lleno de globos, regalos, pastales y detalles que no va a olvidar: "Casi media vida acompañándome y no me dejáis de sorprender... Gracias de corazón", decía junto a un vídeo en el que muestra sorprendido su camerino.