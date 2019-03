David Bustamante celebra por todo lo alto su nueva vida

David Bustamante ha vivido unos meses difíciles desde que saliera a la luz la noticia de su separación de Paula Echevarría. Pero poco a poco va rehaciendo de nuevo su vida y hace tan sólo unos días se mudaba del domicilio familiar a un ático en Pozuelo.

David Bustamante de cenita | Instagram

Y parece que el cántabro ya lo ha estrenado por todo lo alto, junto a Pablo López y más amigos, que han dejado constancia de lo bien que lo pasaron a través de las redes sociales. Canapés de salmón, boquerones en vinagre, queso curado y cervezas acompañados de villancicos navideños, a los que Busta se entregaba por completo.

David Bustamante entre amigos | Instagram

David fue el alma de la fiesta y es que, a pesar de no estar pasando por su mejor momento, se animó a palmear y a cantar como si no hubiera mañana. No hay nada como un buen encuentro entre amigos para animarse y dejar que los problemas queden de lado por unas horas.