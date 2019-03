A David Bustamante se le cae la baba con su pequeña Daniella jugando en el parque

Un papi con un look muy poligonero

David Bustamante no puede negar que se le cae la baba con su Daniella. El cantante aprovecha cada hueco de su apretada agenda para disfrutar de su pequeña. Jugando con su Dani y comiéndosela a besos... ¡Busta nos encanta!, pero cuando abrimos un poco más el ojillo y nos fijamos en su look chandalero no podemos evitar echar la vista atrás. ¡Menudas pintas Busta!