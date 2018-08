David Bustamante, apedreado en su último concierto en Elche

El incidente se dio durante el concierto que David Bustamente ofreció esta semana en Elche con motivo de las fiestas de la ciudad, en el que consiguió reunir a alrededor de 10.000 personas. El artista se encontraba en los bises cuando recibió estas dos pedradas, algo que le llevó a tomar la decisión de abandonar el escenario antes de tiempo, pero después del susto volvió a salir para cantar una última canción como despedida.

Bustamante compartió una fotografia en su cuenta de Instagram agradeciendo el cariño del público y muchos fans del ex de Paula Echevarría aprovecharon esta publicación para manifestar su descontento con este percance, ya que como ellos mismos dicen, Elche no tiene la culpa de lo que ha hecho una sola persona: "Eres grande y un gran profesional, además de saber distinguir que dos neandertales no califican a un pueblo entero, gracias David!!!", le escribía una seguidora.

Por su parte, el cántabro no ha hecho ninguna declaración ante lo sucedido ni en los medios de comunicación ni en las redes sociales y ha decidido continuar con su gira tal y como estaba previsto.