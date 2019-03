David Bustamante ha acudido a urgencias con principio de neumonía

David Bustamante ha acudido a Urgencias porque llevaba unos días sintiéndose bastante mal, algo que le ha obligado a hacer un parón durante la promoción de su nuevo álbum, ya que finalmente resultó que padecía principio de neumonía. Sus fans se han llevado un gran susto, sobre todo los que han pagado para ir a ver el reencuentro de Operación Triunfo, el próximo 31 de octubre en Barcelona.

Y es que fue el propio Bustamante quien anunció en sus redes sociales que no podía asistir a una cita que tenía con un programa radiofónico porque se encontraba bastante mal. Recientemente ha anunciado en Instagram que: "Gracias a Dios me han puesto un tratamiento y me encuentro mucho mejor. Ya está controlado… Pronto estaré a tope".

¿Eso significa que no faltará por nada del mundo a su cita en el Palau Sant Jordi? Que no cunda el pánico, seguramente sí, pues su mujer Paula Echevarría ha confirmado que ni ella, ni la hija que tiene en común, Daniella, se lo perderían por nada del mundo. "Este reencuentro está siendo muy emocionante para todos, pero más para él", decía Paula, quien añadía entre risas: "Soy la fan número dos de David, me ha ganado nuestra hija".