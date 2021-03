Nada más conocer la noticia del fallecimiento de Álex Casademunt a sus 39 años, sus compañeros de 'Operación Triunfo' decidieron arropar a la familia del cantante en estos duros momentos. En las imágenes que han ido saliendo a la luz durante estos días se ha podido ver como tanto su familia como sus amigos se encontraban completamente devastados.

Y es que la forma de ser del cantante era única, por lo que el vacío que ha dejado es muy grande. Su hermano, Joan Casademunt, durante el funeral quiso salir para hablar con los medios y agradecer todo el apoyo que están recibiendo. "Estamos destrozados y también contentos porque España se ha volcado con alguien que tuvo un talento tremendo y que es parte de mí", confesaba muy emocionado.

Todos sus compañeros de 'OT' quisieron despedirse de él e, inevitablemente, no pudieron contener la emoción cuando se reencontraron con los familiares del artista. Cuando se conoció la noticia el pasado martes, una de las primeras personas en pronunciarse fue David Bisbal. "Es terrible. Pensamos que la vida es eso, un abrir y cerrar de ojos. Cuando hoy me he despertado y he visto a mis niños, que además estoy con los tres, me he abrazado y me he acordado de Bruna, que es su hija", decía el cantante que intentaba contener las lágrimas.

Por otro lado, el de Almería ya se encuentra en su casa y a través de sus redes sociales ha querido lanzar un mensaje de agradecimiento por todo el apoyo recibido y con una pequeña reflexión: "Si hay algo que no nos haga sonreír, aprovechemos y aprendamos de ello para crecer y hacernos más fuertes".

