David Bisbal: "Que los paparazzis vayan al cole de mi hija es lo peor"

El almeriense más internacional de nuestro país, David Bisbal, ha visitado el plató de 'El Hormiguero 3.0' para promocionar su nueva gira en España. Un verano que llevará al cantante por 26 ciudades y que durará hasta el 27 de septiembre.

Después de Argentina, Uruguay y México, ahora es el turno de nuestro país, y aunque Bisbi está feliz con su gira por España, ahora el cantante tiene solo una cosa en mente: su hija Ella.

"Ha sido una temporada dura porque he estado dos meses y medio fuera de casa", aseguraba. Además ha confesado que desde pequeñita su hija tiene buen oído para la música y cantan juntos.

Pero no todo fueron buenas palabras, Bisbal aprovechó que tenía el micro cerca para dar un ultimátum a los paparazzis que le siguen hasta el colegio de Ella: "Que me sigan hasta allí los paparazzi es lo que más me molesta de todo. Me molesta mucho. Que vayan al colegio donde hay más niños… Es lo peor. Es molesto para mí, para mi hija y el resto de niños. Es muy, muy fuerte".