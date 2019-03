David Bisbal podría estar involucrado en un caso de prostitución de lujo en Argentina

SEGÚN LA PERIODISTA MERCEDES NINCI PARA EL EL CANAL 13 DE ARGENTINA

David Bisbal parece que no gana para disgustos desde que rompiera su relación con la actriz y modelo argentina Eugenia ‘La China’ Suárez. Y es que ahora hay una periodista que desde aquel país le acusa de estar involucrado en un caso de prostitución de lujo. Es más, no sería solo el cantante el que estaría salpicado, sino que también se señala al ex futbolista Ronaldo. Un turbio asunto del que, por el momento, nada más se sabe, aunque han sido muchos los que han querido restar importancia a la relación del almeriense en el caso ya que las acusaciones vienen desde Argentina, país que se ha cebado con su ex relación.