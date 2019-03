David Bisbal, pillado con una nueva novia en Miami

Chenoa, Elena Tablada, Raquel Jiménez, la China Suárez… Son algunas de las novias que hemos conocido de David Bisbal desde que se diera a conocer en 'Operación Triunfo' en 2001. El cantante no es muy dado a hablar sobre su vida privada, pero como dice siempre, "no me gusta hablar de mi vida privada, pero tampoco me escondo".

Así, sin ninguna intención de esconderse, Bisbal ha sido pillado cuando llegaba al aeropuerto de Miami tras un viaje a República Dominicana junto a una misteriosa chica. El programa mexicano 'Ventaneando' se ha encargado de publicar las imágenes que lo corroboran y que dejan ver que la nueva conquista de David no tiene nada que envidiar a sus exnovias.

Ante las preguntas de la prensa acerca de si la joven era su nueva novia, el artista se limitó a decir: "No me gusta esa palabra", por lo que deja entrever que algo son, pero que de momento no quieren ponerle etiquetas. La chica, por su parte, se apresuró a meterse en un taxi para evitar a las cámaras.

Todo apunta a que la relación va viento en popa, pues al parecer la nueva amiga especial del cantante ha pasado unos días con él en Miami y ambos llevan saliendo ya un tiempo. Incluso ha podido conocer a Ella, la hija que David tuvo con Elena Tablada, un paso muy, pero que muy importante en la relación.