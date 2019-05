El mensaje de David Bisbal tras la sentencia del juicio que tenía contra la madre de su hija Elena Tablada

Si anteriormente nos hacíamos eco de la resolución del juicio de David Bisbal contra Elena Tablada después de que el cantante demandase a la madre de su hija exigiendo medidas de protección del menor tras las diferentes publicaciones de la diseñadora junto a Ella en redes sociales, el coach de 'La Voz Senior' parece que está contento con el resultado de la sentencia.

A través de sus Stories de Instagram el cantante ha publicado un extenso mensaje donde muestra su alegría porque la cara de su hija Ella no vaya a aparecer más en redes sociales o que la imagen de la pequeña no vaya asociada a ninguna marca comercial.

"Después de varios años luchando, he conseguido que la Justicia acuerde medidas de protección para salvaguardar la intimidad de mi hija, que es lo que más me importa en el mundo. Así que, la que ha ganado claramente es mi hija, que se merece ser una niña", escribe el cantante.

Además, añade: "Me resulta muy llamativo cómo algunos medios de comunicación publican titulares que para nada se corresponden con la realidad. Lo único que es cierto es que no se podrán seguir publicando fotos donde salga el rostro de mi hija, no se podrá seguir asociando a mi hija a ninguna marca, tampoco se le puede hacer partícipe de negociaciones o contratos con terceros, ni exponerla públicamente a los medios de comunicación tal y como yo solicitaba. Así que repito, la que ha ganado ha sido mi hija y todo ello gracias a la Justicia".