David Bisbal lanza una pullita a Elena Tablada tras su enfrentamiento con Rosanna Zanetti

Rosanna Zanetti y Elena Tablada han protagonizado el encontronazo más polémico de los últimos tiempos. La venezolana publicaba hace unos días una imagen en la que aparecía junto la pequeña Ella en la Feria de Almería, ambas con el mismo vestido de gitana.

Rápidamente muchas críticas le cayeron encima resaltando que esa era una tradición que seguían madres e hijas, y que lo que estaba haciendo era provocar. A ello respondió la venezolana defendiendo el hecho de que Ella se lo llevaba pidiendo durante los tres últimos años y que sólo había tratado de cumplir el deseo de la pequeña.

A este comentario, desde la cuenta oficial de ETNA, la firma de Tablada, contestaron: "¿Ella te ha pedido que le hagas el vestido estampado tuyo desde hace tres años? ¿Ella también te pidió que subieras la foto con ella? Ella es una niña feliz siempre". Algo con lo que Rosanna se mostró sorprendida aunque quiso quitarle hierro al asunto alegando que no tenía mensajes de ese tipo en su móvil por parte de ninguno de los padres.

Elena quiso salir al paso de esta polémica alegando que había sido un error de su community manager, que pensaba que lo estaba escribiendo desde su perfil personal, y se defendió diciendo que ella nunca entraría al trapo en cosas de este tipo y menos en redes sociales. Eso sí, después, durante una intervención en televisión, señaló: “Esto se podría haber evitado porque ahora hay una menor en medio que resulta ser mi hija”. Más tarde quiso calmar las aguas y compartió estas palabras: “Con el tiempo me he dado cuenta que es más fácil juzgar, ¡pero muy difícil ser juzgado! Tratemos de no ver solo las cosas malas en cada acción. No hay que ver maldad donde hay AMOR”.

El único que faltaba por pronunciarse en todo esto era David Bisbal, que ha dejado un comentario escrito en la fotografía que hace unas semanas compartió Tablada en la que aparecían su ahora marido, Javier Ungría, y su hija con el mismo estampado de piñas, él en una camisa y la pequeña en un vestido: "A mí en cambio, me encantan las imágenes que compartís Javi y tú en vuestros perfiles (donde se cuida su intimidad) Ella es muy afortunada porque no tiene 1, sino 2 familias que la quieren mucho. Me hace feliz ver a mi hija feliz", señaló el almeriense.

La pullita deja claro que no hay tan buen rollo respecto al tema como nos querían hacer creer. El almeriense se posiciona claramente a favor de su ahora esposa y señala el hecho de que a él no le importan que por parte de la diseñadora y su pareja compartan este tipo de fotos, pero parece que al contrario sí. ¿Qué pensará Elena al respecto?