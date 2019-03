David Bisbal intenta hablar lo menos posible de Chenoa durante su entrevista personal en ‘OT: El reencuentro’

La entrevista individual a David Bisbal era una de las más esperadas de ‘OT: El reencuentro’. El almeriense ha sido el concursante que más proyección personal ha conseguido a nivel internacional, pero eso también le ha supuesto que sea el concursante de la primera edición que menos contacto guarda con el resto de sus compañeros.

“No tenía ansias de ganas, solo quería que me dieran una oportunidad y alguien se fijara en mí. Gracias al talent show una discográfica cumplió mi sueño de publicar un álbum. Nunca he sentido rechazo hacia ‘Operación Triunfo’”, aseguraba.

Mucho se ha hablado también de la fría relación que mantiene con sus compañeros de la primera edición, pero Bisbal declaraba: “Siempre he tenido relación con todos, no he tenido ningún compañero favorito. Me gusta llevarme bien con todo el mundo en mi vida diaria”.

Respecto a su romance con Chenoa, David habló muy por encima sobre el tema tras ver las imágenes de complicidad y cariño que vivieron en la academia, aunque también tuvieron alguna que otra bronca: “Al final siempre me regañaban por todos los lados”, era lo único que comentaba al respecto.

Además, respecto al tema que interpretaron juntos y que también cantarán en el concierto de esta noche, ‘Escondidos’, el artista ha comentado: “Fue una canción en la que tuve una conexión muy buena con Laura. Era lo que sentía. Fui un privilegiado por cantar con una de las artistas ‘top’ del programa”.