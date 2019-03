David Bisbal hace unas polémicas declaraciones sobre su ex, Elena Tablada

David Bisbal está viviendo uno de los momentos más felices de su vida y así lo ha querido transmitir al mundo entero durante una entrevista. El almeriense ha aprovechado su paso por el programa de televisión de Argentina de Susana Giménez, país en el que se encuentra de gira y promoción de su disco, para volver a expresar la ilusión y amor que siente al lado de su chica, la China Suárez.

El cantante ha declarado: "Yo nunca he hablado de mis cosas, pero tampoco me escondo de la felicidad que siento en este momento". Desde luego es así, pues las contínuas muestras de cariño que se dedidcan a través de las redes sociales, evidencian no sólo que su amor va viento en popa sino que ya no quieren esconder lo felices que están el uno con el otro.

Siguiendo con la entrevista, el artista español hizo unas de las declaraciones más polémicas hasta la fecha, mientras charlaba sobre el momento en el que ambos se conocieron por primera vez: "Da igual dónde nos conocimos. Lo importante es que vino a mí una mujer como Dios manda". Tras estas afirmaciones, ¿estará mandando una indirecta a su ex, Elena Tablada? Son muchos los medios que creen que David se estaba dirigiendo a la madre de su hija Ella, pues recordemos que su separación fue de todo menos amigable.

Polémicas aparte, el éxito en la vida personal de Bisbal está complementado con sus éxitos como cantante, y por ello David tiene muchas razones por las que seguir estando así de feliz.