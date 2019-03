David Bisbal habla sobre el reencuentro con sus compañeros de Operación Triunfo

David Bisbal se ha convertido en el centro de ‘OT: El reencuetnro’. Por un lado, por su frialdad y distanciamiento respecto al resto de sus compañeros y, por otro, por la relación que mantuvo en su entonces con Chenoa.

Ahora es el almeriense el que habla para Chance de cómo ha vivido esta celebración del 15º aniversario de OT. Bisbal asegura que se ha enterado por la prensa de que todos sus compañeros tenían un grupo de WhatsApp por el que hablaban, mientras que él asegura que no tenía conocimiento de ello.

Y es que mientras algunos como, por ejemplo, Natalia, señalaban que esa falta de cercanía había que entenderla puesto que David ha vivido en Miami la mayor parte del tiempo mientras que el resto estaban aquí, otros como Álex Casademunt o Manu Tenorio dejan claro que en su entonces el intérprete de ‘Corazón latino’ tuvo muchas más oportunidades que el resto de sus compañeros.

Pero Bisbal se defiende diciendo que a él siempre le ha encantado trabajar en equipo: “Me gusta trabajar en equipo, para mí es muy importante estar cerca de la gente con la que trabajo. No solamente me gusta subir al escenario y cantar, me gusta también diseñar una estrategia de trabajo”, asegura.

El otro tema a debate es su relación con Chenoa, que ha ido desde el desplante cuando la mallorquina interpretó junto a Rosa López la canción ‘Sueña’, al abrazo que se pegó la expareja en la segunda parte del documental: “El reencuentro con Chenoa fue de la manera más tranquila, más normal. Mi chica está tranquila y contentísima de que participe, de que estén ahí todos mis compañeros”.