David Bisbal habla por primera vez del cariñoso abrazo a Chenoa en el reencuentro de OT1

Con motivo de la cena de los nominados de Los Premios 40 se reunieron un buen grupo de artistas entre los que se encontraba David Bisbal. El almeriense se haya en plena preparación de su nuevo disco y con los ensayos del esperadísimo concierto del próximo 31 de octubre.

Y es que el 15º aniversario de Operación Triunfo 1 está levantando muchísima expectación, tanta como la que se levantó cuando en la grabación de los documentales pudimos ver a Bisbal y a Chenoa fundirse en un cariñoso abrazo.

“Ese reencuentro forma parte del abrazo de todos mis compañeros. Lo que queda es un poco el cariño que se vivió en aquel momento y quizás el abrazo que le daría a todos mis compañeros”, ha comentado al respecto el artista. Y sobre el hecho de compartir escenario con la que fuera su pareja durante tres años y medio, ha dicho: “Voy a cantar exactamente aquellas canciones que canté en el concierto de la gira OT. Cantaré con Rosa, con Chenoa y Ave María”.

A la cena acudió sin la compañía de Rosanna Zanetti, para la que sólo tiene buenas palabras: “Es maravillosa, no ha podido venir hoy porque hemos tenido que repartir un poco las tareas de nuestro trabajo, pero sinceramente ya me veis”, confesó. “Es una persona que me ayuda muchísimo, estoy trabajando de la mejor manera y es gracias a ella”, sentenció.