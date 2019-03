David Bisbal habla por primera vez de su amor por Rosanna Zanetti: "He encontrado a una persona maravillosa y estoy muy feliz"

CONFIRMADÍSIMO POR EL CANTANTE

Después de varios desengaños amorosos, la flecha de Cupido ha vuelto a recaer sobre David Bisbal, quien no había hecho declaraciones todavía acerca de su nueva relación con la actriz Rosanna Zanetti, aunque no ha podido resistirse más. El cantante está más que feliz con su chica y asegura que "he encontrado a una persona maravillosa" y espera que "la felicidad nos inunde por mucho tiempo". ¡Genial!