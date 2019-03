David Bisbal habla por fin tras la polémica cobra a Chenoa

Esta semana no se habla de otra cosa: la cobra de David Bisbal a Chenoa durante el concierto de ‘OT: El Reencuentro’ mientras interpretaban su icónico tema ‘Escondidos’.

Chenoa fue clara en sus declaraciones cuando le preguntaron por el tema: “¿Cobra? ¿Qué cobra?”. Es más, en su Twitter se hizo eco de un artículo titulado ‘Por qué #notodossomosChenoa’ del blog Imperfectas, además de otro tuit en el que manifestaba su hartazgo respecto al tema.

Pero todavía quedaba que el almeriense se pronunciase al respecto, es más, Chenoa fue la que dejó caer que debía de ser él quien dijera si hubo cobra o no. Lo cierto es que Bisbal generó aún más polémica cuando horas después lo primero que hizo fue una publicación en Instagram dedicándole unas palabras de amor a su novia, la venezolana Rosanna Zanetti, lo que todavía levantó más ‘ampollas’ entre los seguidores.

Ahora el cantante sí que se ha pronunciado alto y claro sobre su cobra a Chenoa en el suplemento ‘Papel’ de El Mundo, donde ha sentenciado: “Por supuesto que no fue una cobra. Yo no he sentido eso en ningún momento”.

Es más, David ha querido recalcar que habló con ella luego y antes y después, y que ambos comparten la misma opinión: “Sabemos que la gente va a poder hablar muchas cosas. La gente se monta muchas películas y nosotros no podemos hacer nada”. Eso sí, es consciente de todo el revuelo que se ha montado, muy especialmente en las redes sociales: “Tengo que decir que ha habido memes muy graciosos”.

Es más, resta importancia a todo el revuelo que se ha generado, que le parece hasta gracioso: “Me han mandado hasta la carátula de la película John Cobra y todo. Y también fotos de Los Caballeros del Zodíaco cuando dicen ‘¡A mí la cobra!’”. Y finaliza diciendo: “Es que tampoco han sido comentarios destructivos, han sido más graciosos… La gente simplemente decía ‘pues sí, pues no’… Era un poco como libre opinión”.