David Bisbal felicita por su cumpleaños a su novia Rosanna Zanetti con una bonita dedicatoria

La noticia de que David Bisbal había encontrado de nuevo el amor pilló por sorpresa a todos. El cantante fue visto acompañado de una chica, hasta entonces desconocida en España, en el aeropuerto a la que tiempo después se le puso nombre y se descubrió que era la actriz de telenovelas Rosanna Zanetti.

En ese momento el cantante no quiso ni confirmar ni desmentir su nueva relación, pero después fue el mismo Bisbal quien reconoció que "había encontrado a una mujer maravillosa". Además, el intérprete de 'Diez mil maneras' ha felicitado a la actriz con unas bonitas palabras a través de su perfil de Facebook: "Es el cumpleaños de mi alma gemela, Rosanna. Ella cuando me mira, sabe que me siento el hombre más feliz a su lado y que soy un afortunado de haberla encontrado. El tiempo, nuestro mejor aliado, nos hará fuertes y nuestro amor será leyenda", ha escrito utilizando una de las canciones de su amigo Alejandro Sanz.

Bisbal parece que ha encontrado la estabilidad en Rosanna ya que incluso han decidido vivir juntos en la casa que tiene David en Madrid e incluso la intérprete conoce a la hija del cantante, Ella.