David Bisbal y Elena Tabladan acuden a la justicia para proteger a su hija Ella de un hacker informático

Hace unos meses, cuando David Bisbal estaba saliendo con la actriz argentina la China Suárez, un hacker informático consiguió acceder a información confidencial del ordenador de la China. Entre todo este contenido sustraído existen unas imágenes de Ella, la hija que Bisbal tuvo junto a Elena Tablada.

Tanto Elena como el cantante siempre se han mostrado muy rigurosos en cuanto a la intimidad y la protección de la imagen de su pequeña por lo que han decidido poner este tema en manos de sus abogados. Así lo ha revelado Tablada al medio Vanitatis: "Ese tema está en manos de nuestros abogados para ver si se frena".

Además Elena ha revelado que no es que esté preocupada realmente porque no hay nada que esconder sino que hay que tener cuidado y proteger a tu hija de dónde la metes. Unas palabras en las que parece haber cierto enfado hacia su ex. ¿Habrá provocado esto un nuevo distanciamiento entre ellos?