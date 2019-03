David Bisbal y Elena Tablada se separán

Según anuncia el portal Vanitatis y confirma la revista Hola la relación entre el cantante y la diseñadora de joyas ha terminado. Los rumores de crisis perseguían a la pareja desde hacía tiempo pero parece que la cosa se pone chunga y no hay nada que puedan hacer, ni tan siquiera la pequeña Ella es razón suficiente para mantenerse unidos.

Apunta el círculo de la cantante que la relación está muy tensa en la parejita desde que tuvieron una macro discusión provocada por desavenencias de Elena Tablada con un miembro del servicio de David Bisbal, bronca que colmó el vaso. Bastante llenito desde que salieron publicadas las fotos de una noche de fiesta en la que Elena acabó en compañía de Carlos Buendía, el fotógrafo de su web. Quizá Bisbal no lleva muy bien que, pese a que sena amigos, Elena no durmió en casa y eso el cantante... no lo lleva tan bien.

Según anuncia Hola la pareja está preparando un comunicado de prensa a través del cual harán pública su ruptura, Bisbal quiere hacerlo público aunque a Elenita no le hace mucha gracia. Lo que parece ser una gran verdad para Vanitatis es que la pareja no mantiene contacto verbal desde hace cuatro días. Muy mal pintan las cosas para la historia de amor entre la fan y el cantante.