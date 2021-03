A última hora de este martes Álex Casademunt perdía la vida al sufrir un fatal accidente de moto cuando circulaba por Mataró, localidad catalana en la que residía. Un duro golpe que ha dejado destrozados a todos los que conocieron al carismático artista que saltó a la fama en la primera edición de ‘Operación Triunfo’ y que gracias a su impresionante trayectoria se había convertido en un personaje muy querido para todos.

David Bisbal, roto de dolor por la muerte de su amigo y compañero, confiesa que "ha sido terrible. Te acuerdas de los niños lo primero de todo. De tus hijos porque la verdad que son momentos que lo primero que te viene a la mente son tus hijos. Sobre todo cuando él siempre te mandaba vídeos de su hija bailando algunas canciones. Es terrible".

El almeriense, que desvela que "he estado en comunicación con algún compañero, con Manu (Tenorio) y también con David (Bustamante)", nos cuenta cómo se encuentran tras esta inesperada y dolorosa muerte: "Estamos muy tristes. Realmente pensamos que la vida es eso, un abrir y cerrar de ojos y que estamos expuestos a cualquier peligro en cualquier momento. En la calle, con las enfermedades...". "Cuando hoy me he despertado y he visto a mis niños, que además estoy con los tres, pues me he abrazado a ellos y lo primero de lo que me he acordado ha sido precisamente de Bruna que es como se llama su hija", confiesa muy afectado.

Bisbal se ha emocionado al hablar de su amigo y roto completamente, ha interrumpido sus palabras sobre el desaparecido artista: "Sí, es que Álex... un tío que jamás ha perdido la sonrisa. Jamás y estoy seguro de que ahora se... bueno... en fin...". Un momento en el que, sin poder contener las lágrimas, se ha despedido de los reporteros.

Sin duda alguna, tanto el almeriense como el resto de sus compañeros de la primera edición de Operación Triunfo han quedado completamente devastados tras la noticias, y así lo han demostrado todos y cada uno de ellos en sus redes sociales, donde no podían dar crédito a lo sucedido.

