David Bisbal se despide de su verano más especial a través de Instagram

David Bisbal comenzó el verano de la peor manera: rompiendo con su chica, la actriz y modelo argentina Eugenia ‘La China Suárez’. Por esta razón, el cantante ha pasado la temporada estival rodeado de los suyos en Almería, donde ha disfrutado muy especialmente de su hija Ella.

Ahora que el almeriense tiene que retomar sus proyectos profesionales y, por tanto, dar por finalizados el verano, ha querido dejar un mensaje de lo más melancólico en su pefil de Instagram:

“Este verano ha sido el más especial de todos los que he vivido en mi vida, me han faltado muchas cosas, muchos momentos y situaciones que pretendía vivir, pero me he encontrado otros especiales y que a modo de sorpresa ya son parte de mi vida! Podía haberme ido de vacaciones a concentrarme a otros lugares turísticos fuera de mi país, pero sin duda, lo que yo necesitaba era estar en mi casa, con mi familia y con amigos. Gracias a todos los que de una manera o de otra me habéis hecho sonreír este verano! Os quiero!”.