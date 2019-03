David Bisbal defiende a La China Suárez tras su altercado con Pampita: "Siempre contará con mi apoyo y mi amistad"

Hace unos días salió a la luz la escabrosa historia en la que la presentadora Pampita intentó "ahorcar" a La China Suárez tras, supuestamente, pillarla manteniendo relaciones sexuales con su expareja, Benjamín Acuña. Tras esta situación, la cual podría ser perfectamente digna de telenovela, David Bisbal ha salido en defensa de su exnovia, La China.

Bien es sabido que, a pesar de su ruptura, la expareja todavía conserva una gran relación de amistad. La China defendió a Bisbal hace unos meses cuando mencionaron su nombre en una investigación en Argentina y, ahora, el cantante le ha devuelto el favor.

A través de su cuenta de Twitter, David escribió un misterioso mensaje que al parecer fue malinterpretado por sus seguidores: "Si en algún momento tuve dudas sobre ciertas decisiones en la vida, ¡hoy soy el más feliz de haberlas tomado! ¡Escucha a tu corazón!". Tras esto, los fans comenzaron a especular y pensaron que se refería a la decisión de finalizar la relación que mantenían hasta el pasado mes de julio.

Con el fin de acabar con esta confusión, Bisbal no dudó en aclarar todo y defender a La China con otro post: "No quiero que se utilice un comentario reflexivo que he hecho esta mañana sobre mi vida laboral, en relación con otros asuntos que nada tienen que ver. Estoy totalmente alejado de los rumores negativos que puedan invadir la redes sociales y jamás los alimentaría de ninguna manera. Me parece lamentable que mi comentario se quiera utilizar para hacer daño a una persona maravillosa y a la que he querido tanto en mi vida. La China sabe que siempre contará con mi apoyo y mi amistad", escribió con cariño.