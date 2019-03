David Bisbal es dado por muerto en las redes sociales con el hashtag #DEPBisbal y se convierte en viral

No es la primera vez que las redes sociales dan una información falsa sobre un famoso o los dan por fallecidos. En esta ocasión el perjudicado ha sido el cantante David Bisbal a quien han dado por muerto a través de una página en Facebook.

"El viernes (15 de enero), aproximadamente a las 11 a.m. PDT, nuestro amado cantante falleció. David Bisbal nació el 5 de junio de 1979 en Almeria. Lo vamos a extrañar, pero nunca lo vamos a olvidar. Por favor mostrad vuestra simpatía y condolencias a través de comentarios en esta página", rezaba la página en cuestión que ha recibido más de un millón de likes y que sólo tenía esa entrada.

La noticia pronto ha corrido como la pólvora llegando a ser Trending Topic en Twitter a través del hashtag #DEPBisbal. Muchos han sido los comentarios que ha recibido la noticia incluyendo uno del mismo David Bisbal desmitiendo la noticia de una manera muy simpática: "Hello, it's me. Hello from the other side! Me encanta @Adele #Hello", comentaba el artista haciendo referencia al éxito de Adele.