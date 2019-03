David Bisbal contesta en Twitter a su supuesta amante: “Qué fácil es decir una mentira”

David Bisbal no está pasando por su mejor momento. Si hace unas semanas salía su nombre relacionado con un caso de prostitución en Argentina, del que mandó un comunicado desvinculándose de él. Después, apareció una mujer, llamada Julieta Ortiz, quien aseguraba que había mantenido relaciones sexuales con el artista en una noche loca en Buenas Aires.

El almeriense no ha podido más y ha estallado en Twitter cansado de verse involucrado entre tantas mentiras: "Desde luego, qué fácil es decir una mentira y cuánto daño puede llegar a producir #Noalaimpunidad", escribía. Así, David ha querido dejar claro que no ha tenido nada que ver con esta señora. ¿Tomará acciones legales ante ella?

Aunque Bisbal no hacía alusión a ningún nombre en el comentario, está claro que se refería a Julieta. Pero la argentina no ha contestado al cantante ni se ha defendido al respecto. Lo último que sabemos de ella es que fue portada de la revista Interviú y que alegó que no tenía pruebas para comprobar que lo que dice es cierto.