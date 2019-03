David Bisbal y La China Suárez posan juntos por primera vez en el 40 cumpleaños de Eva Longoria

La revista Hola hace su primera foto oficial de la paerja en una portada

La revista ¡Hola! abre su portada con una imagen que no estamos acostumbrados a ver: David Bisbal y Eugenia 'la China' Suárez han posado juntos por primera vez para una revista. Una foto por fin 'oficial' que pertenece al cumpleaños de Eva Longoria, al que la pareja estaba invitada. Ambos no quisieron perderse el evento y acompañar a la actriz en un día tan importante para ella, ya que no todos los días no se cumple 40 años.