David Bisbal, Britney Spears, Alejandro Sanz o David Bustamante, entre los famosos que han metido la pata con sus comentarios

Si eres famoso quedas más expuesto a que todo el mundo se entere de una metedura de pata. A través de entrevistas o en sus propias redes sociales, las celebrities son tan humanas como cualquier vecina del quinto, pero su ‘fallo’ se eleva a la enésima potencia al ser un personaje público.

Esto es lo que le sucedió a David Bustamante esta semana, cuando el cantante publicó un vídeo en el que confundió la bandera de Colombia con la de Venezuela, y rápidamente se hizo viral a pesar de que quitó el vídeo de las redes sociales en cuanto se dio cuenta. Del mismo estilo fue el pifiazo de Sergio Ramos, cuando anunciaba su llegada a Nueva York para un partido del Real Madrid contra el AC Milan y adjuntaba foto de la Estatua de la Libertad, pero de la réplica que hay en Las Vegas.

Pero no es el único famoso que ha cometido un fallo de tal calibre. David Bisbal tampoco estuvo muy acertado cuando publicó un tuit en el que decía: “Nunca se han visto las pirámides de Egipto tan poco transitadas, ojalá que pronto acabe la revuelta”, haciendo referencia a las revueltas de Egipto en 2011. Tampoco lo estuvo Rafa Nadal cuando publicó un tuit sobre la muerte de Nelson Mandela, pero lo hizo en mayo de 2013, cuando Mandela murió siete meses después.

David Ferrer también metió la pata cuando publicó un tuit hablando de las ventajas de su Samsung Galaxy S4, cuando su móvil le delató dejando constancia que el mensaje se había enviado desde su iPhone. Alejandro Sanz también se lució cuando sus fans le pidieron apoyo por las injusticias que se estaban cometiendo en el caso de Marta del Castillo, pero su respuesta fue: “Que manía tenemos de juzgar antes de que lo hagan los jueces… Marta es inocente hasta que un juez diga lo contrario”, refiriéndose al caso de la atleta Marta Domínguez.

En el panorama internacional tampoco se quedan atrás. Shakira dijo en una entrevista antes de viajar a Roma para conocer al Papa: “Voy a viajar a Roma, porque es la tierra donde nació nuestro Señor Jesucristo”. Britney Spears también se quedó agusto cuando comentó: “Nunca he ido a Japón porque no me gusta el pescado y sé que es muy popular en África”. Arnold Schwarzenegger también dijo: “Creo que el matrimonio homosexual es algo que debería darse entre el hombre y la mujer”. O Jennifer Lopez declaró: “No he cometido ningún delito. Lo que hice fue no cumplir con la ley”. Pamela Anderson también se quedó tan agusto cuando dijo: “No es la contaminación la que está dañando el ambiente. Son las impurezas que hay en nuestro aire y en nuestra agua las que lo están haciendo”. O la perlita de Christina Aguilera: “¿Dónde se celebra este año el Festival de Cannes?”.