Darek luce cuerpazo en sus vacaciones ibicencas junto a Susana Uribarri

¡Ay Darek, quién surcara los mares contigo! Y es que vaya cuerpazo luce el polaco por la costa ibicenca. claro, que este escultural dios ya tiene dueña, Susana Uribarri,¡y de envidia de la mala que nos morimos!

Porque mira que 'musculamen', que torso tan esculpido, que brazos tan torneados, que labios y que... ¡todo! Vamos, que no nos extraña que la Susi no lo deje ni a sol ni sombra porque a un chulazo como este no se le puede quitar la vista de encima.

Ya se duchaba, ya se paseaba por la embarcación, ya charloteaba con su chica... Y ella, como es normal, rendida completamente a sus pies le lanzaba besitos y se mostraba súper cariñosa con su Darek. No nos extraña, ya nos gustaría disfrutar de tal espécimen a nosotras también.

Esperamos que la parejita siga disfrutando de lo lindo mientras llega su boda... Mientras tanto agradeceríamos que Darek nos siguiera regalando momentos como este...