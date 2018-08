El dardo envenenado de Gloria Camila a Rocío Carrasco a ritmo de Jennifer Lopez

Gloria Camila ha querido hacerle llegar un mensaje a su hermana Rocío Carrasco, con la que no tiene ningún tipo de relación desde que su madre, Rocío Jurado, muriese. La joven está muy cansada de esperar la autorización que permitirá que abran el museo dedicado a la madre de ambas en Chipiona.

Una autorización que solo Carrasco puede firmar y que lleva retrasando durante más de 5 años alegando que antes de aceptar debe asegurarse que es un proyecto legal y que las irregularidades detectadas, en un principio, no mancharán su nombre. Un motivo que a la familia Jurado no convence del todo, ya que desde el propio ayuntamiento de la localidad han reconocido en más de una ocasión que los problemas iniciales han sido subsanados.

De hecho, recientemente ha sido inaugurada 'La semana cultural de Rocío Jurado' en el pueblo donde nació la artista, una celebración a la que acudieron los familiares de la cantante, entre ellos su hija Gloria Camila, quien ha sentido la necesidad de expresar lo que piensa y siente en las redes sociales.

Si en un principio la joven quiso subir un divertido Story de Instagram dirigiéndose a su hermana valiéndose de la melodía del último tema de Jennifer López para escribir: "Imaginaros esta letra, pero sustituyéndolo por 'Y el museo pa' cuando?". Ahora la hija de Ortega Cano ha querido publicar una imagen de ella frente a la estatua de su madre expresando en un texto lo que siente y piensa acerca de la frustada apertura del museo dedicado a 'La más grande'.

"Luchamos porque tenga su recuerdo en un museo en el pueblo donde ella nació" o "En fin, lamentablemente no somos dioses y sobre todo no tenemos la postestad para hacerlo posible... Nosotros no, pero hay quien sí y aún estamos esperando", han sido algunas de las frases del emotivo texto en el que la hija pequeña de la Jurado se ha dirigido a su hermana de una forma muy sutil. ¿Dará su brazo a torcer Rocío Carrasco y firmará la autorización?