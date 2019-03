Daniela, 'la paz' de David Bustamante

David Bustamante siempre ha sido conocido como un chico muy sensible, sólo hay que recordar que era 'el llorón' del programa que le vio nacer como estrella. El cantante es muy sentimental y siempre deja claros sus sentimientos, y desde que es papá mucho más. "No sé cómo he podido vivir tantos años sin mi hija", decía en una entrevista el cántabro no hace mucho.

Para David su pequeña Daniela es lo que le da la 'paz' en este mundo. Así mismo se lo ha hecho saber a sus fans en su perfil de la red social Twitter, al mostrar esta imagen tan tierna. Se le cae la baba, sólo hay que verle, y a nosotros nos encanta que las celebrities babeen de esta forma.

Paula Echevarría puede estar contenta con el padrazo que tiene como marido. Viendo fotos así de entrañables nos preguntamos cuánto tardarán en darle un hermanito a la pequeña de tres años. Seguro que dentro de muy poco, aunque sus agendas son de esas que agobian sólo con verlas...

Quizá se pongan manos a la obra después de que acaben sus vacaciones. Hace unos días les vimos en Ibiza celebrando su quinto aniversario de casados, y ahora mismo se encuentran en Candas, el pueblo de la actriz. Allí pasarán unos días junto con la familia materna de Daniela, para que la pequeña esté con los abuelos.