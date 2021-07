Daniel Muriel revela cómo fue trabajar con José Luis Moreno

El pasado 29 de marzo fuimos testigos de un acontecimiento que dejó a muchos impactados: el famoso productor de televisión José Luis Moreno era detenido en su casa acusado de supuestos delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a una organización criminal y de haber estafado más de 50 millones de euros.

Tras esta inesperada noticia han sido muchos los rostros conocidos que no han dudado en ofrecer sus testimonios y sacar a la luz sus hasta ahora desconocidas experiencias con el ventrílocuo, al que han acusado de impago de trabajos realizados e incluso de amenazas acerca de lo que podría sería capaz de hacer con la carrera profesional de alguien si éste se negaba a sus insinuaciones.

Ivonne Reyes, Cristina Castaño, Mar Regueras, Miriam Díaz Aroca, Belinda Washington… han sido muchos los que han hablado sobre la detención de José Luis Moreno, y quien también lo ha hecho recientemente ha sido Daniel Muriel, quien ha trabajado durante años al lado del productor.

"Es que prefiero no hablar del tema. Su familia es como familia mía, entonces prefiero no entrar", revela. Y añade: "Yo siempre he tenido una buena relación con él, a mí siempre me ha tratado maravillosamente y le tengo muchísimo cariño. Fue una de las primeras personas que me dio trabajo, durante mucho confió en mí".

Unas declaraciones donde se muestra tremendamente agradecido con él: "Siempre estaré eternamente agradecido". "Tampoco te podría decir nada negativo...", confesaba ante las cámaras a la salida del teatro donde ensaya la obra 'Anfitrión' que se estrena este jueves.

El actor también reveló cómo lleva la paternidad, Daniel Muriel se convertía hace un año en padre de su primera hija junto a la también actriz Candela Serrat: "Muy bien. La verdad es que contentísimos, ha hecho un añito ya Mérida y muy guay. Allá me voy a ver cómo duerme, que ya está dormidita".

