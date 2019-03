Daniel Diges se casa con la actriz con Alejandra Ortiz-Echagüe

En la mañana del 17 de diciembre el actor y cantante Daniel Diges se ha casado en la Capilla de Nuestra Señora de Begoña, en Madrid, con la actriz Alejandra Ortiz-Echagüe en una romántica e íntima ceremonia.

La pareja ha compartido algunas de las instantáneas del momento en sus redes sociales donde se les ve llenos de felicidad. Ella escogió para el momento un original vestido de novia formado por una falda larga repleta de lentejuelas en rosa cuarzo, una camisa blanca y una estola de pelo para soprtar el frío de esta época. Mientras Daniel lució un elegante chaqué azul, un chaleco de cuadros gris y sus míticos rizos dorados.

El ya matrimonio se conoció durante el musical We will rock you donde él interpretaba el papel de Galileo y ella era la directora artística. Así, tras 10 años de amor y dos hijos juntos han puesto el broche de oro a su relación.