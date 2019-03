Dani Rovira publica una imagen con una sospechosa mancha en la cara

Pasan y pasan los meses y Dani Rovira sigue siendo el chico del momento. Desde que estrenó su película 'Ocho Apellidos Vascos' junto a su novia, Clara Lago, el actor va de proyecto en proyecto. Ahora Dani ha comenzado el rodaje de una nueva película junto a María Valverde, 'Ahora o nunca'.

Y si no es noticia por sus nuevos trabajos, lo es con las fotos que publica en su cuenta personal de Instagram. La semana pasada el actor aparecía en la red sorprendiendo a todos con unos abdominales que ni el 'David' de Miguel Ángel, y ahora, Dani ha publicado una imagen en la que aparece con una sospechosa sustancia blanca en la cara.

Pero que no cunda el pánico, no es lo que os pensáis celebriteros… El actor sufrió las consecuencias de abrir un bote de Kifer, un producto lácteo fermentado probiótico. Pero con el sentido del humor que se gasta el actor, no podía dejar escapar la oportunidad de marcarse una simpática broma: "La última vez que abro un bote de Kefir vestido y con gafas... ...vale, es broma, tranquilos, me estaba masturbando. ¡Cómo sois!".