A finales del mes de marzo, Dani Rovira anunciaba a través de una imagen que publicaba en sus redes sociales, que el actor padece cáncer. Los médicos han diagnosticado al cómico y actor un linfoma de Hodgkin. Una enfermedad contra la que está luchando con una gran valentía demostrando así su gran fortaleza.

Y si tras hacer pública la noticia de su cáncer, algunos famoso, que también padecen esta enfermedad, como Sara Carbonero, quisieron mandarle mensajes de ánimo y apoyo en esos momentos tan complicados; ahora ha sido Dani Rovira el que ha querido dedicar un bonito mensaje a Pau Donés, el cantante de 'Jarabe de Palo', que lleva años de lucha contra el cáncer convirtiéndose así en todo un ejemplo de superación.

Pau Donés cuenta en 'El Hormiguero 3.0' el plan con su hija: "Hemos perdido muchos momentos y nos hemos vuelto a encontrar" | antena3.com

Recientemente, con motivo de la pandemia del covid-19, el artista decidía regresar al panorama musical con un nuevo tema 'Eso que tú me das' y así se lo ha querido agradecer Dani Rovira…

"Anoche escuché y vi el videoclip de lo último de Pau Donés. No puedo parar de escucharlo una y otra vez e inevitablemente emocionarme. Yo quiero vivir en esa azotea, cantando, bailando, celebrando la vida, repartiendo gracias y brindando por todo lo bueno que tenemos. Ahora que, en cierta manera, puedo saber el color del cristal por el que mira Pau, estoy experimentando conexiones que antes pasaba por alto. Para mí, este videoclip, podría ser un resumen de lo que entiendo yo por entender la vida. En una época donde el Odio, el ruido y el egoísmo parece que van ganando foco y protagonismo, debemos apostar por todo lo contrario. La verdadera batalla contra esto no está en bajarnos a esa altura y contraatacar el odio con el odio, la bajeza con bajeza. La batalla consiste en quedarnos con lo bueno, transformar desde los hechos, desde la alegría y el agradecimiento. Gracias a todos los que hacéis mi vida un lugar más apetecible. Gracias a todos los que, con vuestro cariño, me hacéis ser feliz. Y que la vida merece la alegría. Gracias Pau por la emoción. Gracias por la lección. Venimos para cuatro días... pensemos bien cómo vamos a invertirlo. Gracias a todos por todo lo que me dais, que es mucho más de lo que pido", escribe Dani Rovira junto a este post.

