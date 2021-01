La noticia más esperada de Dani Rovira seis meses después de superar el cáncer

Si enfrentarse al cáncer ya es duro de por sí, resulta todavía más complicado cuando tienes que hacerlo con una pandemia altamente infecciosa de por medio. Esto es justamente a lo que ha tenido que enfrentarse Dani Rovira durante el pasado 2020. El actor se veía obligado a combatir con uñas y dientes contra un linfoma de Hodgkin, al que afortunadamente acabó derrotando el pasado mes de agosto.

El malagueño siempre se enfrentó a la enfermedad con mucho valor y entereza. No obstante, aunque no lo demostrara públicamente, seguro que Dani también tuvo que superar algunos altibajos emocionales durante todo su proceso recuperación. Sin embargo, su ex pareja y amiga, la actriz Clara Lago, siempre estuvo ahí para sostenerle. Mucho se ha especulado acerca de la relación que ambos mantienen en la actualidad pero lo que resulta innegable, es que por encima de todo lo que hay entre ellos... es una profunda amistad llena de cariño y admiración mutua.

Hace seis meses el cómico compartía el favorable resultado de su primera revisión tras haber superado el cáncer y hace un par de horas, nos alegraba la tarde con un nuevo y maravilloso notición. Después de realizarse su segundo examen médico, a Rovira le han comunicado que todo marcha bien, así que podemos decir que el actor le ha dado el jaque mate definitivo al dichoso cáncer.

Para comunicar la espléndida noticia, Dani Rovira publicaba una fotografía en la sección de historias de su perfil de Instagram. A la imagen adjuntaba un mensaje de ánimo para todos aquellos valientes que siguen lidiando con la enfermedad en plena crisis del Covid-19. Además, el humorista acompañaba sus palabras con una versión del esperanzador tema original de Mikel Erentxun, 'Mañana'. En el vídeo que encontrarás un poquito más arriba te mostramos la instantánea que ha colgado Rovira para celebrar la feliz noticia, así como el aguerrido mensaje que ha querido enviarle a todos aquellos valientes que continúan batallando contra el cáncer.

