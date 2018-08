Dani Rovira estalla en las redes sociales al denunciar esta repetida situación

Dani Rovira siempre se ha mostrado como un gran defensor de la adopción de los animales en su sección de 'El Hormiguero' y difusor de aquellos casos de perros y gatos abandonados a traves de sus redes sociales.

Un medio que esta vez ha utilizado para lanzar un poderoso mensaje avisando que ya no piensa colaborar con ciertas personas. "El próximo/a que me mande mensaje para que le coloque la camada que ha tenido por no castrar a sus perros o gatos lo mando a tomar por culo", escribía en su Instagram Stories.

Una situación con la que quizá se ha topado más de una ocasión y con la que se ha mostrado muy enfadado con quienes intenten colársela a partir de ese momento. "El próximo/a que me mienta diciendo que se lo ha encontrado cuando lo que realmente pasa es que es suyo y le quiere dar largas le buscaré y le ataré a la farola de una gasolinera con un bebedero de agua estancaíta", añadió.

Parece que el humorista malagueño no dejará que nadie se haga el listo con él de ahora en adelante y lo ha dejado muy claro.