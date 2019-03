Dani Rovira le declara su amor a Clara Lago en público

Dani Rovira y Clara Lago son unas de las parejas de famosos más estables del panorama español. Desde que estos dos coincidieran en el set de rodaje, no se han separado ni un minuto y son muchas las muestras de cariño que hemos podido ver de los tortolitos en público, ¿Quién no recuerda ese apasionado beso durante la gala de los Goya?

Ahora, el humorista ha sido nombrado Hijo Predilecto de Málaga en una gala a la que ha ido acompañado por su chica, quien ha lucido un nuevo look. El actor ha salido a recoger su premio y ha dado un discurso en el que aprovechado y le ha declarado su amor a la actriz. Unas palabras que demuestran lo enamorados que siguen los dos actores.

"Eres una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida, contigo la vida es muchísimo más bonita", le decía Dani. También ha tenido unas palabras para su tierra, un momento en el que el humorista se ha emocionado: "Hoy es un día muy especial para mí y no lo olvidaré nunca. Me siento profeta en mi tierra. Estoy haciendo un esfuerzo muy grande. Dicen que los jóvenes no se emocionan pero yo soy muy ‘sentio’ y me lo he llevado yo todo".

El actor también ha querido recordar a Pablo Ráez, quien falleció tras una larga lucha contra la leucemia: "Lo más parecido a un profeta que he conocido y que nos ha dejado uno de los legados más maravillosos", asegura el actor.

Entre los invitados y premiados a esta gala también se encontraba Maria Teresa Campos acompañada de su hija Terelú Campos y su pareja Edmundo Arrocet. La presentadora ha sido nombrada como Hija Adoptiva de Málaga, provocando las lágrimas de emoción de su hija.