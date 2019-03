Dani Rovira asegura que no le ha "merecido la pena" presentar los Goya 2016

La gala de los premios Goya 2016 sigue dando de qué hablar. El presentador de la ceremonia por segundo año consecutivo, Dani Rovira, disfrutó como el que más compartiendo sus monólogos y chistes durante el evento. Sin embargo, sus comentarios no fueron muy bien acogidos en las redes sociales, cuyos usuarios no escatimaron en críticas y posts negativos.

Así, tras ver las opiniones generalizadas, Dani no ha aguantado más y ha estallado en su cuenta de Twitter: "Tras todas las críticas, desprecios, insultos, acusaciones y decepciones, he de decir que no me ha merecido la pena presentar los premios Goya", ha escrito. Un tuit que ha recibido muchos mensajes de ánimo, aunque otros también han comentado que debería haberse limitado a hablar de cine y no tanto de política.

Tras publicar el post, el actor ha escrito otro mucho más positivo: "Ahora me sumergiré en esta preciosa aventura. Intenten ser felices", ha publicado haciendo referencia a la próxima película de Marcel Barrena en la que tiene un papel protagonista, '100 metros'. Un nuevo proyecto con el que Rovira podrá olvidarse del amargo trago que la fiesta del cine le ha hecho pasar.