Dani Mateo pide perdón a todas las mujeres que trató mal

Dani Mateo se convirtió en el pasado en el centro de todos los dardos cuando hizo un chiste sobre la menstruación con el que logró que todo el mundo lo tachara de machista. Pero el humorista ha sido ahora muy aplaudido con una reflexión feminista que ha hecho en referencia a la exitosa huelga general que tuvo lugar en nuestro país el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

“Si doy tanto la turra con el feminismo es porque me he dado cuenta de lo asquerosamente machista que he sido. Tengo que callar, escuchar y pedir perdón a todas las mujeres a las que sin darme cuenta traté mal. #8m”, ha escrito Mateo.

Unas palabras que se han ganado el aplauso de sus seguidores, que le han dejado muchísimos comentarios alabando su mensaje, incluso de algunos rostros conocidos como Neus Asensi o Natalia Ferviú.