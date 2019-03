Dani Mateo confirma su divorcio en las redes

Después de que Cuore publicase las imágenes con Teresa Bass en actitud cariñosa y tras la fría felicitación que Dani Mateo le hizo a Elena Ballesteros a través de Twitter por su cumpleaños, la oficina de representación que comparten el presentador y la actriz confirmó el pasado viernes que el matrimonio se encuentra en trámites de separación, según lo recoge la revista ¡Hola!.

Este sábado, ha sido el colaborador de 'El Intermedio' quien a través de sus redes sociales ha confirmado su divorcio de la actriz para zanjar todas las polémicas: "Que síííí... Que llevamos tiempo separaaados. Que nos estamos divorciaaando. Que estamos de buen rooollo... Ea! Ya tenéis la confirmación".

Que síííí... Que llevamos tiempo separaaados. Que nos estamos divorciaaando. Que estamos de buen rooollo... Ea! Ya tenéis la confirmación 😓 — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 9 de julio de 2016

Además, Dani ha querido aclarar en un un tweet lo que dijo sobre la prensa tras hacerse públicas las imágenes con su supuesta modelo. En él afirmaba que no tenía corazón porque en ningún momento pensaron en su hija, que es lo que realmente le importa: "Además, cuando dije "no tenéis corazón", lo dije porque hay una niña de por medio. Una niña a la que adoro y ESO sí me importa mucho".