Dani Martínez, pillado en una cita con una misteriosa morena

¡Nuevo romance a la vista! La revista Cuore nos ha traído esta semana unas imágenes de lo más sospechosas: Dani Martínez aparece en una actitud muy cómplice con una misteriosa morena paseando por Alcobendas, Madrid. Según la citada publicación, la pareja estaba en su primera cita. ¡Qué romántico!

Dani y su 'amiga' fueron a cenar un viernes por la noche a un restaurante tailandés con muy buenas vistas y tras una estupenda velada, salieron separados del local. Dani se fue primero, y al ver que ella no aceleraba el paso para alcanzarle, se paró a esperarla y siguieron caminando juntos.

No hubo ningún signo de actitud cariñosa, pero hay que reconocer que fue una cita en toda regla. Además, la acompañante del cómico guarda un cierto parecido con su ex, Cristina Pedroche, con quien cortó tras dos años de relación debido a sus apretadas agendas. Desde entonces, Dani no ha tenido ninguna otra novia formal… ¿Será esta la que le robe el corazón?