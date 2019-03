Dani Martínez, un guapo de la pequeña pantalla con 'otra movida'

El momento siesta ha dejado de contemplarse entre nuestras prioridades poque tenemos otra distracción mejor: ¡Dani Martínez! De lunes a viernes nos pegamos a la tele para disfrutar del chico más simpático y buenorro de Neox. Y es que Dani es... ¡todo un fichaje!

Guapo, divetido e ingenioso, este leonés de 28 años ha dedicado su trayectoria profesional al mundo de la comedia. Y ahora podemos disfrutar de sus presencia en la pequeña pantalla gracias a 'Otra Movida'.

Dani Martínez es un conquistador de los pies a la cabeza. No hace falta más que ver cómo posa en sus fotos. Y es que, ¿a qué chica no le encanta tener al lado un tipo que le haga reír? Con él, el buen humor está asegurado, pero es que además su look informal nos encanta. ¿Y qué me decís de esa sonrisa pícara? Este chico... ¡nos tiene enganchadas!

Su labia y soltura ante las cámaras han hecho posible que el pasado julio recogiese el premio 'Antena de Plata' concedido por la Asociación de Profesional de Radio y Televisión. Si tiene la capacidad de entretener a un sinfín de telespectadoras ante la televisión día tras días, no nos extraña que de vez en cuando los rumores lo hayan relacionado con alguna compañera de profesión. ¿Quién no caería rendida a sus pies?

Tenemos claro que no es un buenorro de esos que te deja cao, pero tiene una 'chispilla' que atrae a cualquiera... Y es que, al fin y al cabo, este chico es... ¡'otra movida'!