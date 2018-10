Dani Martín y Taburete se pican en las redes sociales

Dani Martín visitaba hace unos días el programa de David Broncano. Al pasarle un taburete para sentarse, el cantante aseguró que este objeto le recordaba a un grupo de música. Así que ya puestos, el presentador le lanzó algunas preguntas sobre la banda a las que Dani respondió con una sucesión de negativas, ya que nunca había ido a un concierto de ellos, ni los había escuchado en Spotify, ni hecho ninguna colaboración.

Eso sí, añadió que, aunque no le gustase el grupo, no tiene nada en contra del grupo de Willy Bárcenas. La reacción de la banda no se hizo mucho de esperar, por lo que aprovechando un tuit en el que se les nombraba a ambos, los de Taburete apuntaron: “En casa de Dron sí que se puede entrar con zapillas Dandi “, y nombraban al final el perfil de Dani Martín.

Rápidamente la publicación recibía miles de ‘me gustas’ y comentarios. ¿Entrará Dani al trapo? Muchos han señalado que lo de “Dandi”, es toda una provocación…