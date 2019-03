Dani Martín pide disculpas a sus fans en un triste vídeo publicado en sus redes sociales

Ser artista es en muchos casos una profesión muy agradecida porque sueles contar con el favor del público y cuando puedes tratar de cerca con todos tus fans la recompensa es enorme. Pero no siempre suceden las cosas como uno puede y a veces hay situaciones un poco agridulces a lo largo de tu carrera.

Algo que le acaba de suceder a Dani Martín quien estrenaba la semana pasada su último disco, 'La montaña rusa', con el que paralizó el sábado pasado la Gran Vía de Madrid, o estuvo firmando discos hasta altas horas de la madrugada en Valencia. Pues bien, en su cita en Barcelona para firmar discos el cantante ha vivido uno de los momentos más tristes de su carrera, tal y como comenta él mismo en un vídeo que ha colgado en Instagram donde pide perdón a todos sus seguidores.

"Hola a todos. Quería mandaros este vídeo porque acabo de vivir uno de los momentos más tristes de mi carrera. Cuando quedaban no sé si 200 personas o 300 para firmar en la firma de hoy en Barcelona, no me han dejado continuar. No sé de quién es la culpa, no sé si es la ley, si es el lugar donde hemos firmado o qué... El caso es que no se me ha permitido seguir firmando. Como sabéis he firmado en Madrid hasta las 11:30 de la noche cuando el centro cerraba antes, sabéis que he firmado también hasta la una de la madrugada en Valencia y mi intención era firmar. Así que sepáis que mi única intención era seguir firmando. Os mando un beso y, por lo que a mí corresponde, si tengo que pedir disculpas os pido disculpas", decía apenado en el vídeo.