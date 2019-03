Dani Martín se desnuda en una entrevista para Pancho Varona en Flooxer

Tras un tiempo de descanso Dani Martín ha vuelto con más fuerza que nunca para volver a conquistar los escenarios con su último álbum 'La montaña rusa'. Un disco muy importante para el cantante pues considera que es del que "más orgulloso" se siente hasta la fecha.

Así, el artista ha sacado un hueco para encontrarse con el productor Pancho Varona en una entrevista donde hemos visto su lado más íntimo y cercano para el espacio 'De persona a Varona' en #FlooxMusic de Flooxer donde Dani comenta de qué habla su nuevo trabajo:

"Es un disco que habla de mis emociones, de dos momentos muy concretos de estos últimos años y que mirándolos con el tiempo me alegro de haberlos vivido. No sé escribir de algo que no me emocione. Creo que los mejores discos se escriben sobre las cosas que te conmueven".

Además, el intérprete ha confesado que en alguna ocasión a lo largo de su carrera ha pensado en dejar la música pero nunca por la actuación: "Más que la música el lío este de luces y sombras. El sentirte muy vulnerable y muy pequeñito de determinadas cosas ruidosas y con mucho foco, eso es algo que me da miedo y que nunca me ha gustado", revela.

Martín continúa desnudándose frente a Varona y comenta cómo se siente cuando se baja de un escenario: "Soy una persona muy tímida, muy vulnerable, muy inseguro. Me siento pequeño en muchas situaciones, sin embargo, luego me subo al escenario y me atrevo con todo. El escenario te da una seguridad increíble".

Además, el madrileño también habla de cómo le ha afectado en alguna ocasión ser noticia por su vida privada y no por su música, aunque considera que con el tiempo se ha dado cuenta que esto no tiene importancia: "Luego te vas haciendo más mayor o vas viviendo cosas y te das cuenta de que en realidad tampoco tiene tanta importancia. La verdadera importancia de mi día a día creo que son las emociones que generan las canciones y los conciertos".

Por último, Dani ha confesado que durante los últimos años ha estado 'enfadado' con su etapa con 'El canto del loco' pero ahora lo recuerda como algo muy dulce: "Es cierto que he estado cabreado con esa etapa de mi vida de seis años para acá y ahora ya la agarro y no me sienta mal".